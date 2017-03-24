Сборная Украины совершила прогулку по Загребу перед матчем с Хорватией (фото)
14:26, 24 марта 2017Футбол
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Наши футболисты, тренеры и персонал прогулялись по солнечной столице Хорватии.
facebook.com/ffukraine
В пятницу утром, в день матча отборочного цикла ЧМ-2018 по футболу, игроки, тренерский штаб и персонал сборной Украины совершили прогулку по Загребу, сообщает Федерация футбола Украины.
В Загребе сейчас отличная солнечная погода, температура воздуха около 25 градусов. Игроки прошлись по центральным улочкам - Старому городу - и вернулись в отель.
Во время прогулки нашу команду сопровождал пеший полицейский эскорт.
Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится сегодня, 24 марта, в Загребе на арене "Максимир". Начало игры в 21.45 по Киеву.
facebook.com/ffukraine
facebook.com/ffukraine
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