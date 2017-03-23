Степаненко: "На матч против Хорватии нужно хорошо настроиться и верить в свои силы"

Игрок сборной Украины Тарас Степаненко принял вместе с Андреем Шевченко участие в пресс-конференции накануне матча Хорватия - Украина в Загребе на стадионе "Максимир", где ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент УНИАН.

"По поводу психологии - очень кажный аспект в игре. Играем на выезде, очень важная игра, очень сильная команда-противник. Хорошо настроиться, верить в свои силы - тогда все получится", - начал игрок.

Читайте такжеШевченко: "Задача команды - создать определенный прессинг""Насчет соперника - у них есть очень сильные Модрич и Ракитич. Мы проводили множественные теоретические занятия, изучили соперника досконально. Понятно, что этих игроков нельзя оставлять в одиночестве, мы должны закрывать все зоны, играть грамотно в обороне. Это главная задача".

"Нравятся ли мне игры с такими сильными соперниками? Конечно, матчи такого высокого уровня на междунарродной арене, это всегда здорово. Игроки всегда ждут таких матчей. Именно в них ты понимаешь какого ты достиг своего определенного уровня, чего ждать в будущем, готов ли ты к матчам на международной арене, на столь высоком уровне. С такими соперниками, как звезды мирового футбола из сборной Хорватии".

"Что нужно сделать, чтобы получить удовольствие от игры? Мы внешне напряжены, может быть, а внутри, поверьте, все спокойно. Мы спокойно готовимся к игре. Мы не приехали отбиваться, ставить "автобусы", мы приехали играть, показать хороший футбол, порадовать себя и болельщиков. Для нас это важно, каждый чуствует, что мы приехали сюда за результатом. Мы приехали играть в футбол. И завтра, поверьте, каждый из нас будет просто играть в футбол, получать наслаждение и доставлять его болельщикам".

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия-Украина состоится в пятницу, 24 марта, в Загребе на арене "Максимир".