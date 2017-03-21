Швайнштайгер объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер в ближайшее время подпишет контракт с американским клубом "Чикаго Файр". Швайнштайгеру нужно еще пройти в чикагском клубе медкомиссию и получить рабочую визу, после чего контракт будет подписан, сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

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"Мне жаль покидать моих многочисленных друзей в "Манчестер Юнайтед". Но я благодарен клубу за то, что дал мне шанс продолжить карьеру в "Чикаго". Я получил удовольствие от работы с тренером, игроками и персоналом клуба в Манчестере и желаю им всего наилучшего. Но отдельно я хотел бы поблагодарить фанатов «Юнайтед», чья поддержка была для меня неоценимой», — сказал Швайнштайгер.

Ранее УНИАН сообщал, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер может продолжить карьеру в североамериканской лиге MLS (Major League Soccer) и ведет переговоры с "Чикаго Файр", который по итогам нынешнего сезона не смог попасть в плей-офф лиги.

Напомним, в 2015 году Швайнштайгер после 15 лет в мюнхенской "Баварии" перешел в "Манчестер Юнайтед". Однако накануне нынешнего сезона новый тренер "МЮ" Жозе Моуриньо отказался от услуг опытного немца и вывел его из основного состава команды.

Также добавим, что Швайнштайгер был капитаном сборной Германии, которая выиграла чемпионат мира 2014 года. После Евро-2016 он объявил об окончании международной карьеры.