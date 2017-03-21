Шевченко: в матче с Хорватией проверим, на каком уровне находится сборная Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к предстоящему отборочному матчу к чемпионату мира-2018 против Хорватии, сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

«Хорватия – это добротная и сильная команда, которая показывает хороший футбол. У соперника есть прекрасные исполнители в середине поля, которые здорово прессингуют, команда хорошо держит мяч и много забивает. Тем для нас будет интереснее. Посмотрим, на каком уровне мы находимся», — сказал Шевченко.

«Атмосфера в сборной не дает нам волноваться. Наша задача заключается в том, чтобы с первой тренировки ребята начали вникать, а мы достаточно проводим теории, объясняем принципы нашей игры, и что мы будем требовать от них».

«Новым игрокам нужно дать больше информации о нашей структуре игры, а в тренировочном процессе уже смотреть, как они это будут воплощать и работать. Дальше уже будем принимать решение. Всегда приятно, когда игроки своим состоянием и желанием заставляют себя ставить в состав», добавил главный тренер сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, в минувшую субботу украинская сборная начала тренировочный сбор в Австрии, а уже в пятницу, 24 марта, проведет матч 5-го тура отбора к ЧМ с хорватами.

После 4 туров отбора к ЧМ хорваты лидируют в группе I, имея в активе 10 очков. Украина идет на 2-м месте, отставая лишь на 2 балла. При этом на третьем месте с 7 очками идет сборная Исландии.