"Заря" дожала "Волынь" в концовке матча Премьер-лиги

В Луцке завершился заключительный матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и уступила, пропустив гол с пенальти в добавленное арбитром время, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 0:1.

Игра в Луцке проходила в упорной и напряженной борьбе и дологое время фаворит в лице "Зари" не мог обозначить свое преимущество. Развязка в игре наступила уже в добавленное арбитром время. На 91-й минуте гол забил Рафаэль Форстер, который реализовал пенальти. Роман Никитюк сбил в штрафной Гегама Кадымяна, получил предупреждение и заработал пенальти в ворота своей команды. Форстер пробил очень сильно и вратарь хозяев поля Артем Кичак не имел шансов отбить удар.

Таким образом, "Заря" набрала 40 очков и по итогам первого этапа соревнований, занимает 3-е место в турнирной таблице следом за донецким "Шахтером" (60) и киевским "Динамо" (46).

"Волынь" осталась на 12-м последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, отставая по дополнительным показателям от "Днепра" (10) и на 2 очко отставая от львовских "Карпат" (12), у которых матч в запасе.

Как сообщал УНИАН, первый этап чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги завершится матчем "Олимпик" (Донецк) - "Карпаты", который состоится 26 марта.