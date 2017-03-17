"Днепр" и "Карпаты" сыграли нулевую ничью в матче Премьер-лиги

В Днепре завершился матч последнего 22-го тура первого этапа украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" сыграл вничью со львовскими "Карпатами", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завончился со счетом 0:0.

Матч проходил в достаточно вялой, медленной и неинтересной борьбе, в которой у команд было крайне мало моментов для взятия ворот. В итоге, абсолютно справедливая безголевая ничья.

Этот результат позволил "днепрянам" сравняться по количеству очков с "Волынью" из Луцка - по 10 и обойти ее в борьбе за последние 11-12 места. У "Карпат", в свою очередь, 10-е место (12 очков) и матч в запасе с донецким "Олимпком", который пройдет 26 марта.

"Волынь" свой заключительный матч первого этапа соревнований проведет 19 марта против луганской "Зари".