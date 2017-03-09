Сборная Украины опустилась на 31-е место в обновленном рейтинге ФИФА

12:09, 09 марта 2017
Футбол
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Опубликован новый рейтинг сильнейших команд мира.

В двух последних матчах игроки сборной Украины одержали победу и ничью, добыв 4 очка / Reuters

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных команд, в котором сборная Украины опустилась с 30-го на 31-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

У команды Андрея Шевченко 798 баллов.

Читайте такжеСборная Украины по футболу отказалась от товарищеского матча 28 марта - СМИУкраину, а также команды США и Боснии и Герцеговины обогнала сборная Сенегала, поднявшаяся с 31-го на 28-е место. Ближайший соперник украинцев в отборочном цикде ЧМ-2018 сборная Хорватии, как и ранее, находится на 16-м месте.

В ТОП-10 мирового рейтинга никаких изменений не произошло. Сильнейшими командами по-прежнему являются сборные Аргентины, Бразилии, Германии, Чили, Бельгии, Франции, Колумбии,Португалии, Уругвая и Испании.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 6 апреля.

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Теги: #сборная Украины#Шевченко