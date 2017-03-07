Дисквалификация Фреда за допинг продлена — СМИ

Полузащитник донецкого "Шахтера" бразилец Фред снова может будет отстранен от футбола на длительный срок, сообщает Football Hub со ссылкой на свои источники.

По информации издания WADA обжаловала предыдущий полугодовой срок наказания и домаглася продления дисквалификации.

Ранее сообщалось, со ссылкой на гендиректора донецкого клуба Сергея Палкина, что WADA требует продлить дисквалификацию спортсмена до двух лет.

Фред пропустил первые полгода 2016-го из-за дисквалификации. Бразилец провалил допинг-тест во время Кубка Америки 2015 года. Приговор игроку было вынесено в декабре 2015 года.