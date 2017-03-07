Тренер клуба английской Премьер-лиги уйдет с поста после 21 сезона во главе команды
16:33, 07 марта 2017Футбол
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Арсен Венгер работал в команде с 1996 года.
Венгер покинет команду после 21 года сотрудничества / sports.ru
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил футболистам своей команды, что покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает Sport.ua со ссылкой на пост в Twitter итальянского журналиста Танкреди Палмери.
67-летнйи французский специалист Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996-го года. С «канонирами» Венгер трижды выигрывал чемпионат Англии, 6 раз становился обладателем Кубка Англии и 6 раз завоевывал Суперкубок Англии.
В еврокубках команда не побеждала ни разу.
Ранее сообщалось, что у Венгера есть очень щедрое предложение из Китая.
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