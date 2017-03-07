Тренер клуба английской Премьер-лиги уйдет с поста после 21 сезона во главе команды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сообщил футболистам своей команды, что покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает Sport.ua со ссылкой на пост в Twitter итальянского журналиста Танкреди Палмери.

67-летнйи французский специалист Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996-го года. С «канонирами» Венгер трижды выигрывал чемпионат Англии, 6 раз становился обладателем Кубка Англии и 6 раз завоевывал Суперкубок Англии.

В еврокубках команда не побеждала ни разу.

Ранее сообщалось, что у Венгера есть очень щедрое предложение из Китая.