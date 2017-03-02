"Динамо" официально объявило про аренду Гладкого в "Карпаты"
18:04, 02 марта 2017Футбол
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Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона.
Гладкий на полгода сменит футболку "Динамо" на зелено-белую футболку "Карпат" / myinforms.com
Нападающий ФК «Динамо» (Киев) Александр Гладкий на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за львовские «Карпаты», сообщает официальный сайт киевского клуба.
В нынешнем сезоне Гладкий в составе «Динамо» провел 8 игр в Премьер-лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.
Ранее стало известно, что тренер киевлян Сергей Ребров недовлен игроком и готов был его отдать в другой клуб. Сам футболист не согласился уйти в российские "Крылья Советов" по политическим мотивам. Игрока перевели в дубль "Динамо".
Как сообщал УНИАН, накануне гендиректор ФК "Карпаты" подтвердил аренду Александра Гладкого до конца нынешнего сезона.
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