"Динамо" официально объявило про аренду Гладкого в "Карпаты"

Нападающий ФК «Динамо» (Киев) Александр Гладкий на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за львовские «Карпаты», сообщает официальный сайт киевского клуба.

В нынешнем сезоне Гладкий в составе «Динамо» провел 8 игр в Премьер-лиге и 3 игры в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что тренер киевлян Сергей Ребров недовлен игроком и готов был его отдать в другой клуб. Сам футболист не согласился уйти в российские "Крылья Советов" по политическим мотивам. Игрока перевели в дубль "Динамо".

Как сообщал УНИАН, накануне гендиректор ФК "Карпаты" подтвердил аренду Александра Гладкого до конца нынешнего сезона.