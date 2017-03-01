Германия подала заявку на проведение футбольного Евро-2024

Немецкий футбольный союз подал официальную заявку на право проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает официальный сайт DFB.

Президент DFB Райнхард Гриндель лично передал официальную заявку в УЕФА, которую принял генсек европейской федерации Теодор Теодоридис. Ранее совет DFB на своем заседании 20 января единогласно проголосовал за подачу кандидатуры Германии на конкурс на право проведения турнира.

Читайте такжеГермания подаст заявку на проведение футбольного Евро-2024Турнир в Германии готовы принять 17 городов-кандитатов. 18-м городом считался Дрезден, но его кандидатура отпала, так как в городе нет арены, соответствующей всем требованиям организации и вмещающей 30 тысяч зрителей.

Соперником Германии в борьбе за право проведения турнира будет Турция.

УЕФА выберет страну-хозяйку Евро-2024 в сентябре 2018 года.