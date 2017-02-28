Украинский форвард Антонов подписал контракт с командой-аутсайдером чемпионата Венгрии

30-летний экс-нападающий сборной Украины и одесского "Черноморца" Алексей Антонов за последние три года сменил третий чемпионат. После выступлений за "Актобе" в Казахстане и в "Габале" из Азербайджана, теперь Антонов стал игроком чемпионата Венгрии, сообщает GameBet.News.

Футболист подписал соглашение с клубом "Дьирмот", который замыкает турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

Ранее в нынешнее межсезонье Антонов пытался трудоустроиться в российском "Анжи" и в другом венгерском клубе - "Халадаш", однако в итоге продолжит выступления в "Дьирмоте". В этой команде Антонов станет вторым украинцем. Ранее в "Дьирмот" перешел экс-игрок донецкого "Олимпика" Владимир Танчик.

В турнирной таблице чемпионата Венгрии команда Танчика и Антонова замыкают турнирную таблицу с 15 очками.

Как сообщал УНИАН, Антонов - воспитанник днепровского футбола. Играл также в "Днепре", "Металлисте", "Заре", Ильичевце", "Кривбассе" и российской "Кубани"