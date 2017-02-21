Экс-тренер киевского "Динамо" мечтает о проведении объединенного чемпионата Украины и России

Известный тренер, обладатель Кубка УЕФА, бывший наставник киевского «Динамо» а ныне депутат Госдумы России Валерий Газзаев рассказал о возможности объединения чемпионатов Украины и России в онлайн конференции Газета.ру.

"Как вы знаете, я занимался Объединенным чемпионатом, очень интересным проектом. Мне кажется, если бы он все же состоялся, то непременно бы входил в тройку лучших первенств Европы. И по качеству, и по силе, по организации, по смотрибельности, по росту, в конце концов. То есть фактически это был бы один из лучших чемпионатов. И мне кажется, тогда бы не было, наверное, вот такой войны", - отметил Газзаев.

А отвечая на вопрос о реальности проведения турнира заметил: "Реально. Более того, практически все уже было готово в технологическом плане. Однако политика повлияла не только на чемпионат, а на всю геополитическую ситуацию в Европе и мире. Ну а киевское «Динамо» всегда было сильным клубом. Сейчас, правда, перед ним стоят уже несколько иные задачи. Потому что и чемпионат Украины стал совсем слабый. А что касается Суркиса, у меня очень хорошие отношения с ним и по сей день... И с футболистами, с которыми я работал, у нас очень теплые, добрые отношения".

"Возможно ли объединение украинского и российского футболов в будущем? Конечно. Знаете, это как в жизни — сначала разошлись, а потом сошлись. И так всю жизнь", - подытожил Газзаев.

25 мая 2009 года Газзаев был назначен на должность главного тренера «Динамо» Киев. К своим обязанностям приступил с 20 июня 2009 г. 1 октября 2010 года покинул клуб. С "Динамо" выиграл Суперкубок Украины-2009 и серебряные медали чемпионата Украины 2009/10.