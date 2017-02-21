Луческу может быть уволен в случае вылета Зенита из Лиги Европы - российские СМИ

Президент футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) провел собрание в расширенном формате, на котором присутствовали все игроки и тренерский персонал клуба, сообщает петербургская "День за днем".

Читайте такжеЛуческу заговорил по-новому: Россия и Украина - для меня одна и та же странаРуководство клуба не скрывало своего недовольства - для «Зенита» вылет на столь ранней стадии из Лиги Европы сам по себе недопустим, это очевидный провал. Ситуация усугубляется тем, что жребий был очень и очень благосклонен к петербуржцам: «Андерлехт» значительно уступает «Зениту» в рейтинге, а что того важнее — в плане финансовых возможностей. С крайне неудобным для двухраундовых противостояний счетом 2:0 россиян обыграл молодежный, далекий от основного состав хозяев поля.

Задача была сформулирована предельно четко и выглядит столь же сложной: пройти «Андерлехт». Недовольство тренером не скрывалось.

Как сообщал УНИАН, ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся в четверг, 23 февраля.

Румынский специалист Луческу, который на протяжении 12 лет возглавлял донецкий "Шахтер" (2002-2016) летом прошлого года возглавил российский "Зенит". На данный момент команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (35), отставая от лидирующего "Спартака" на 5 баллов.