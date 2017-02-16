"Шахтер" выиграл гостевой матч у "Сельты" в 1/16 финала Лиги Европы

В испанском Виго завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Сельта" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в первом тайме, когда на 27-й минуте гол забил Гутсаво Бланко-Лещук.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которому можно проследить за ходом игры.

Ответная игра состоится 23 февраля в Харькове.