"Шахтер" выиграл гостевой матч у "Сельты" в 1/16 финала Лиги Европы
22:01, 16 февраля 2017Футбол
1483
Игра завершилась со счетом 0:1.
"Шахтер" выиграл первый матч в Виго / shakhtar.com
В испанском Виго завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Сельта" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 0:1.
Судьба матча была решена в первом тайме, когда на 27-й минуте гол забил Гутсаво Бланко-Лещук.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которому можно проследить за ходом игры.
Ответная игра состоится 23 февраля в Харькове.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter