12 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал 12 бывших игроков молодежных команд "Металлиста", сообщает "Футбол 24".

Они получили наказание от 6 месяцев до 3 лет дисквалификации.

Дисквалифицированы Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко.

Читайте такжеПрецедент в отечественном футболе: двум игрокам "Металлиста" грозят сроки за "договорные" матчи Для организаторов договорных матчей также предусмотрена условная пожизненная дисквалификация. Кто какое наказание получил, станет известно позже, после того, как все футболисты получат решение Комитета.

По двум игрокам "Металлиста" (Денис Дьяков, Назар Малиновский) решение пока не принято. Также отложено решение по всем 12 игрокам "Зари". На заседание КДК ФФУ пришли два футболиста: Денис Дьяков ("Металлист") и Сергей Романов ("Заря").

Как сообщал УНИАН, ранее игроки молодежной команды "Металлиста" были заподозрены в организации и проведении договорных матчей.