Тренер "Шахтера" Фонсека: "Мы ожидаем очень сложной игры, "Сельта" опытна и агрессивна"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека на традиционной пресс-конференции накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты" из Виго отметил силу и опыт соперника, предсказав очень сложную игру, сообщает официальный сайт горняков.

"Могу отзываться о «Сельте» только наилучшим образом. Результаты испанцев в текущем году говорят за себя: они проводят отличные поединки и добиваются хороших результатов. Матчи с «Реалом» и «Барселоной» показывают всю их силу. Мы ожидаем очень сложной игры. «Сельта» очень опытна и агрессивна, поэтому, полагаю, увидим хороший поединок", - отметил Фонсека.

"У «Сельты» есть определенное преимущество, ведь за время нашей паузы соперник провел уже 13 матчей. Они сыграли бы и 14, если бы поединок с мадридским «Реалом» не был перенесен на более позднюю дату. Однако все это время мы тоже готовились к важной встрече с «Сельтой». Постараемся показать, над чем работали в этот период. Тем не менее такое преимущество у соперника есть, и никто этого не скрывает", - добавил португальский специалист.

"Я не буду говорить, кто является фаворитом, в этом нет никакого смысла. «Сельта» и «Шахтер» – две очень сильные команды. Мы увидим два интереснейших матча, где любой может пройти дальше. Фаворита здесь нет", - подчеркнул Фонсека.

"Я смотрел практически все игры «Сельты» за последнее время. Все мы прекрасно знаем лучшие качества испанцев: агрессивность, скорость и сила в контратаках. Можно взять поединок с «Атлетико», где они потерпели поражение, однако для нас куда важнее то, что соперник всегда использует свои сильные стороны. А смотреть на результаты совершенно не нужно", - отметил тренер "Шахтера".

На замечание о том, что Фонсека впервые проводит сборы в середине сезона и к этому не привык, тренер отметил: "Конечно, это не является для нас преимуществом. Для меня это совершенно новый опыт. Безусловно, перед завтрашним матчем не хватает того игрового ритма, к которому мы привыкли. Если бы мы вышли более подготовленными, имея за спиной несколько официальных матчей, было бы легче. Однако у нашей команды есть мотивация – это самое главное. Мы мотивированы не только на завтрашний поединок, но и на ответный, потому что хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше".

В свою очередь, бразильский полузащитник "Шахтера" Фред, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил: "«Шахтер» всегда думает только о победе, игроки настроены лишь на положительный результат. «Шахтер» так думал раньше и так будет думать всегда. Мистер нам постоянно об этом говорит, потому о поражении нет смысла рассуждать".

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Сельта" - "Шахтер" состоится в Виго 16 февраля.