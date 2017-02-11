Киевское "Динамо" разгромило китайский "Хэбэй" в контрольном матче в Малаге

На муниципальном стадионе Малаги (Испания) завершился товарищеский матч в рамках зимнего межсезонного сбора, в котором киевское "Динамо" обыграло с крупным счетом китайский "Хэбэй Чайна Фортун", сообщает официальный сайт "Динамо".

Игра завершилась со счетом 5:0.

Киевляне обозначили свое преимущество уже в самом начале игры. На 1-й минуте Антунеш прострелил с левого фланга, а Яремчук в касание замкнул дальнюю штангу. А на 41-й минуте, в концовке первого тайма, после заброса в штрафную Буяльский перебросил мяч через голкипера, который неудачно вышел на перехват - 2:0.

Читайте такжеКиевское "Динамо" сыграло вничью с китайским клубом на сборе в Испании После перерыва, на 53-й минуте Гармаш получил передачу на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил на линию вратарской, откуда Яремчук пробил мимо голкипера. Через четыре минуты, на 57-й, еще один прострел Гармаша до партнеров не дошел, но мяч в собственные ворота срезал Ян Лю. А еще чере пять минут, на 62-й, Рыбалка попал в штангу ударом со штрафного, а Мораес в касание переправил мяч в пустые ворота.

Таким образом, киевляне выиграли второй матч на втором зимнем сборе в Марбелье при одной ничьей.