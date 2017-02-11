В Киеве простились с легендарным вратарем "Динамо" Виктором Чановым (фоторепортаж)

В Киеве сегодня прошла церемония прощания с легендарным вратарем киевского "Динамо" и сборной СССР Виктором Чановым.

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Прощались со спортсменом в НСК «Олимпийский». На церемонию пришли президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис и вице-президент УЕФА Григорий Суркис, вратарь «Динамо» Александр Шовковский, украинский футболист, игрок команды ветеранов ФК "Динамо" Виталий Рева, заслуженный мастер спорта по футболу Владимир Мунтян, автогонщик, волонтер Алексей Мочанов и футболист Владислав Ващук, народный депутат Сергей Левочкин и министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Напомним, 8 февраля скончался знаменитый вратарь киевского "Динамо" 1980-х годов Виктор Чанов. Вратарь умер на 58-м году жизни.

Пик славы Чанова пришелся на выступления в киевском "Динамо" (1982-1990). С киевлянами он трижды становился чемпионом СССР и один раз выигрывал Кубок страны. Чанов также является 5-кратным обладателем Кубка СССР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 годов и вице-чемпионом Европы-1988 в составе сборной СССР. Обладатель приза «Вратарь года»:в 1986 году. Кроме "Динамо" Чанов выступал в донецком "Шахтере" (1978-1981), израильских "Маккаби" из Хайфы (1990-1993) и "Бней Иегуда" (1993-1994), а закончил карьеру в ЦСКА-"Борисфен" (1994-1995).