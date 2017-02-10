"Динамо" сыграет с "Аяксом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

В пятницу в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, согласно которой киевское "Динамо" сыграет в 1/8 финала турнира с голландским "Аяксом" из Амстердама, сообщает УЕФА.

Согласно жребию, матч состоится на поле голландского клуба.

Полностью список пар 1/8 финала выглядит так:

ЦСКА Москва – «Русенборг»

«Атлетико» – «Севилья»

«Барселона» – «Боруссия» Д

«Аякс» – «Динамо»

«Монако» – «Реал»

«Зальцбург» – ПСЖ

ПСВ – «Бенфика»

«Порту» – «Вииторул»

Игры состоятся 21-22 февраля.

в 1/4 финала, матчи которого состоятся 7-8 марта, победитель пары "Аякс" - "Динамо" сыграет с победителем пары "Монако" - "Реал". Матч пройдет нлибо в Монако, либо в Мадриде.

Согласно регламенту соревнований, полуфинальные и финальный матч пройдут в рамках мини-турнира в швецарском "Ньоне", на стадионе "Коловрэ", расположенном непосредственно возле штаб-квартиры УЕФА. Игры состоятся 21-24 апреля.

Таким образом, киевское "Динамо" в весенней части сезона 2016/17 в любом случае не проведет ни одного матча на своем поле.