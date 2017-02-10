"Динамо" сыграет с "Аяксом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Матч пройдет на поле соперника.
В пятницу в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, согласно которой киевское "Динамо" сыграет в 1/8 финала турнира с голландским "Аяксом" из Амстердама, сообщает УЕФА.
Согласно жребию, матч состоится на поле голландского клуба.
Полностью список пар 1/8 финала выглядит так:
ЦСКА Москва – «Русенборг»
«Атлетико» – «Севилья»
«Барселона» – «Боруссия» Д
«Аякс» – «Динамо»
«Монако» – «Реал»
«Зальцбург» – ПСЖ
ПСВ – «Бенфика»
«Порту» – «Вииторул»
Игры состоятся 21-22 февраля.
в 1/4 финала, матчи которого состоятся 7-8 марта, победитель пары "Аякс" - "Динамо" сыграет с победителем пары "Монако" - "Реал". Матч пройдет нлибо в Монако, либо в Мадриде.
Согласно регламенту соревнований, полуфинальные и финальный матч пройдут в рамках мини-турнира в швецарском "Ньоне", на стадионе "Коловрэ", расположенном непосредственно возле штаб-квартиры УЕФА. Игры состоятся 21-24 апреля.
Таким образом, киевское "Динамо" в весенней части сезона 2016/17 в любом случае не проведет ни одного матча на своем поле.