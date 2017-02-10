Шевченко посетит контрольные матчи "Динамо" и "Шахтера" в Испании и Португалии

Наставник национальной команды Украины Андрей Шевченко в настоящий момент находится в португальском городе Брага, где базируется донецкий "Шахтер", сообщает Zbirna.

10 февраля, горняки сыграют здесь заключительный спарринг этой зимы — их соперником станет Риу Аве (девятая на данный момент команда чемпионата Португалии).

Читайте такжеСборные Украины и Косово не будут проводить матчей в январе - ФИФАА уже на следующий день, 11 февраля, главный тренер сине-желтых будет находиться в Испании, где свой сбор проводит киевское Динамо. В планах наставника посещение контрольного матча динамовцев против китайского клуба Хэбэй Чайна Форчун (седьмое место в элитном дивизионе).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет свой следующий матч отборочного турнира ЧМ-2018 24 марта - против команды Хорватии.