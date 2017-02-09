В МИД пообещали политическую и эмоциональную поддержку футболисту Зозуле
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство постарается не допускать провокаций, подобных ситуации с украинским футболистом Романом Зозулей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что ситуация с футболистом Зозулей в МИД для многих является личным эмоциональным делом.
"Мы стараемся с самого начала ему помогать. И мы прекрасно знаем, что то, что было там организовано, это очень сознательная провокация, когда нескольких ультрас левого толка использовали, абсолютно цинично использовали", - заявил Климкин.
По его убеждению, в целом футбольная общественность Испании имеет совершенно другое мнение.
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По словам министра, посольство и МИД поддерживают контакт с испанскими политиками, с которыми "у нас действительно очень добрые отношения и взаимопонимание".
"Поэтому такие провокации, а они будут и дальше, мы прекрасно понимаем со стороны России, будем стараться не допускать, а Роману будем помогать. При этом не только политически, но и эмоционально", - сказал Климкин.
Как известно, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел из "Бетиса" в аренду в другой испанский клуб "Райо Вальекано". Однако, фанаты "Райо", которые отличаются своими леворадикальными взглядами, назвали украинца нацистом и потребовали от руководства клуба немедленно вернуть игрока в "Бетис".
Позже в защиту футболиста выступили многочисленные известные общественные деятели, активисты. Президент испанской Примеры (высший дивизион чемпионата страны, аналог УПЛ) пообещал разобраться в этом деле, а руководство "Райо Вальекано" повторно пригласило футболиста в клуб, пообещав полную безопасность и комфорт.