Фанаты "Райо Вальекано" расклеили листовки с фото Зозули и надписью "Не добро пожаловать"

Фанаты «Райо Вальекано» продолжают прессинговать украинского нападающего «Бетиса» Романа Зозулю, который должен был перейти в мадридский клуб на правах аренды, сообщает Sport.ua.

На этот раз болельщики расклеили в столице Испании листовки, изображающее недовольство позицией Зозули, и изображение президента «Райо» Раулем Мартином Пресом в роли Мики Мауса с надписью «Преса, уйди!». В адрес Зозули фанаты написали "Не добро пожаловать".

В ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Впрочем, теперь "Райо Вальекано" готов вернуть Зозулю обратно.

Как сообщал УНИАН, Зозуля обещал озвучить решение о том, перейдет ли он в мадридский клуб, в понедельник.