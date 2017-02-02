Хавбек киевского "Динамо" Калитвинцев ушел в аренду в луганскую "Зарю"

Еще одним новичком луганской «Зари» в это межсезонье стал полузащитник Владислав Калитвинцев, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

В составе «черно-белых» он будет выступать на правах аренды. Срок аренды – один год.

Владислав Калитвинцев является воспитанником киевского «Динамо», за основной состав которого провел 13 поединков в чемпионате. Также 13 игр футболист сыграл за «Динамо-2» и отметился двумя голами. 52 матча и 18 голов на его счету за молодежный состав киевлян. Вместе с киевским «Динамо» становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.

В 2013-м году полузащитник провел 13 игр за чешский «Слован».

Начиная с сезона 2015/2016 выступал в одесском «Черноморце», за который отыграл 34 матча (2 из них в Кубке Украины) и забил 5 мячей.

В свое время Владислав Калитвинцев выступал и за сборные Украины различных возрастов - U-17, U-19 и U-21.

Уже в четверг Владислав присоединится к «Заре», которая сейчас проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.