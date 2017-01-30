Киевское "Динамо" сыграло вничью с болгарским ЦСКА в заключительном матче сбора в Марбелье

Киевское "Динамо" провело заключительный матч на межсезонном сборе в испанской "Марбелье", где сыграло вничью с болгарским ЦСКА из Софии, сообщает официальный сайт киевлян.

Матч завершился со счетом 2:2.

Киевляне оказались в роли доганяющих уже в самом начале матча, пропустив гол на 4-й минуте. Но, в концовке тайма украинская команда не только сравняла счет, но и вышла вперед. На 36-й минуте гол забил Виталий Буяльский, а на 38-й Дерлиз Гонсалес вывел "Динамо" вперед.

Читайте такжеКиевское "Динамо" проиграло австрийскому "Лиферингу" в контрольном матче в Испании Во втором тайме киевляне были близки к тому, чтобы удержать победный счет, но на 90-й минуте нарушили правила в своей штрафной площади и болгары реализовали пенальти - 2:2.

Это был последний пятый матч киевлян на сборе в Марбельи. Ранее команда обыграла немецкий "Санкт-Паули" (3:1) и киатйский "Тянцзинь Теда" (3:0), проиграла австрийскому "Лиферингу" (1:3) и сыграла вничью с корейским "Сувон Самсунг Блувингз" (1:1).

Сразу после матча киевляне вылетают домой, а через несколько дней вернутся в Испанию для проведения второго межсезонного сбора.