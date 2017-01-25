Динамовец Мякушко перешел в полтавскую "Ворсклу"

Сегодня утром арендное соглашение на полгода с «Ворсклой» заключил 23-летний нападающий киевского «Динамо» Сергей Мякушко, сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Сразу после утренней тренировки в холле отеля «Selin» турецкой Анталии, где сейчас живут ворскляне, главный тренер команды Василий Сачко вместе со спортивным директором клуба Геннадием Слюсаревым приняли участие в подписании очередного новобранца команды.

23-летний нападающий долго не раздумывал над предложением «Ворсклы», ведь, по его словам, очень хочет иметь постоянную игровую практику в команде Премьер-лиги. Таким образом, в Полтаве снова объединился дуэт динамовских форвардов Мякушко – Хлебас. Два года назад ребята вместе на арендных началах играли в Ужгороде «Говерлу». С того времени оба возмужали, выросли и амбиции молодых исполнителей, которые сейчас будут стремиться помочь «бело-зеленым» в решении их турнирных задач.

Пока руководители клуба договорились с грандом украинского футбола о полугодовой аренде Мякушко. Если же стороны будет все устраивать, в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос о продлении сотрудничества.