"Сталь" подтвердила уход главного тренера голландца Галла

14:54, 11 января 2017
Футбол
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Стороны расстались по взаимному согласию.

Галл показал во главе команды неудовлетворительные результаты / facebook.com/PFC-Stal

ПФК «Сталь» (Каменское) заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон.

"Клуб благодарит Якоба Галла за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в сообщении.

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Под руководством Галла «Сталь» провела 17 официальных поединков. Всего команда провела в нынешнем сезоне 18 матчей чемпионата Украины, в которых одержала 3 победы, при 5 ничьих и 10 поражениях - 14 очков. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ. 

Нидерландский специалист возглавлял команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб другого голландского специалиста Эрика ван дер Меера

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