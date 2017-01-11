"Сталь" подтвердила уход главного тренера голландца Галла

ПФК «Сталь» (Каменское) заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Якобом Галлом по взаимному согласию сторон.

"Клуб благодарит Якоба Галла за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в сообщении.

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Под руководством Галла «Сталь» провела 17 официальных поединков. Всего команда провела в нынешнем сезоне 18 матчей чемпионата Украины, в которых одержала 3 победы, при 5 ничьих и 10 поражениях - 14 очков. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

Нидерландский специалист возглавлял команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб другого голландского специалиста Эрика ван дер Меера.