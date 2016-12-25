Форвард "Баварии" Левандовски снова признан лучшим футболистом Польши

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим игроком Польши по итогам года, сообщает Xsport.ua, ссылаясь на Przeglad Sportowy.

27-летний нападающий набрал 69% голосов, опередив при этом защитника "Монако" Камила Глика (19%) и полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка (13%).

Напомним, Левандовски выступает за "Баварию" с 2010 года. На прошлой неделе он продлил контракт с немецким клубом до 2021 года.