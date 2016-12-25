Форвард "Баварии" Левандовски снова признан лучшим футболистом Польши
14:23, 25 декабря 2016Футбол
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Польский футболист продолжает оставаться одним из лидеров "Баварии".
Роберт Левандовски / Reuters
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски в шестой раз подряд признан лучшим игроком Польши по итогам года, сообщает Xsport.ua, ссылаясь на Przeglad Sportowy.
27-летний нападающий набрал 69% голосов, опередив при этом защитника "Монако" Камила Глика (19%) и полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка (13%).
Напомним, Левандовски выступает за "Баварию" с 2010 года. На прошлой неделе он продлил контракт с немецким клубом до 2021 года.
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