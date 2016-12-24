"Барселона" вместо Срны подпишет игрока "Валенсии" Канселу - СМИ

Испанская "Барселона" отказалась от идеи подписания хорватского ветерана "Шахтера" Дарио Срны и в течение нескольких последних недель вела тайные переговоры с агентом Канселу Жорже Мендешем, сообщает Isport.

Португальский агент хотел оформить сделку в зимнее трансферное окно, но "Барселона" заявила, что на данный момент не располагает необходимой суммой. Помимо этого, сам 22-летний защитник попросил дать ему доиграть сезон в составе "Валенсии".

Как сообщает издание со ссылкой испанский портал Sport.es, на данный момент стороны улаживают конечную стоимость трансфера. Предполагается, что "Барса" заплатит за Канселу порядка 30 млн евро, а с игроком будет подписан пятилетний контракт.

В текущем сезоне Жоау Канселу провел 15 матчей в Примере, в которых отдал одну результативную передачу.