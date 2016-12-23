Полузащитник "Шахтера" сыграл в матче памяти футболистов "Шапекоэнсе"

В бразильском Порту-Алегри состоялся матч в честь погибших в авиакатастрофе игроков футбольной команды "Шапекоэнсе", сообщает "Футбол 24".

Участие в матче приняли такие звезды бразилького футбола, как Дида, Клебер, Заго, Дунга и другие. Вместе с ними на поле вышел полузащитник "Шахтера" Тайсон, который даже отметился голом.

Поединок между командами "Надежда" и "Солидарность" закончился со счетом 5:6. Именно в команде победителей и провел встречу полузащитник "горняков".

Напомним, в результате авиакатастрофы команды "Шапекоэнсе" погиб 71 человек. Среди них футболисты, тренеры, персонал клуба, журналисты и члены экипажа. Шесть пассажиров самолета, в том числе три футболиста выжили.