Полузащитник "Шахтера" сыграл в матче памяти футболистов "Шапекоэнсе"

12:00, 23 декабря 2016
Футбол
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Тайсон сыграл за команду "Солидарность" и даже отметился голом.

Тайсон забил гол в матче в честь игроков

В бразильском Порту-Алегри состоялся матч в честь погибших в авиакатастрофе игроков футбольной команды "Шапекоэнсе", сообщает "Футбол 24".

Участие в матче приняли такие звезды бразилького футбола, как Дида, Клебер, Заго, Дунга и другие. Вместе с ними на поле вышел полузащитник "Шахтера" Тайсон, который даже отметился голом.

Поединок между командами "Надежда" и "Солидарность" закончился со счетом 5:6. Именно в команде победителей и провел встречу полузащитник "горняков".

Напомним, в результате авиакатастрофы команды "Шапекоэнсе" погиб 71 человек. Среди них футболисты, тренеры, персонал клуба, журналисты и члены экипажа. Шесть пассажиров самолета, в том числе три футболиста выжили.

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