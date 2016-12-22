Украина опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА
13:16, 22 декабря 2016Футбол
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Сборная Украины ухудшила свои позиции на одну строчку.
Сборная Украины замыкает третий десяток мирового рейтинга / Reuters
Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место, сообщает официальный саййт ФИФА.
На счету нашей команды 804 балла. Команда пропустила вперед сборную Ирана, на счету которой 814 очков.
Это единственное изменение в Топ-30 команд рейтинга за последний месяц.
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована в январе 2017-го года.
Рейтинг ФИФА
1 Аргентина 1634
2 Бразилия 1544
3 Германия 1433
4 Чили 1404
5 Бельгия 1368
6 Колумбия 1345
7 Франция 1305
8 Португалия 1229
9 Уругвай 1187
10 Испания 1166
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