Украина опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА

13:16, 22 декабря 2016
Футбол
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Сборная Украины ухудшила свои позиции на одну строчку.

Reuters

Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место, сообщает официальный саййт ФИФА.

На счету нашей команды 804 балла. Команда пропустила вперед сборную Ирана, на счету которой 814 очков.

Это единственное изменение в Топ-30 команд рейтинга за последний месяц.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована в январе 2017-го года.

Рейтинг ФИФА

1 Аргентина 1634 

2 Бразилия 1544 

3 Германия 1433 

4 Чили 1404 

5 Бельгия 1368 

6 Колумбия 1345 

7 Франция 1305 

8 Португалия 1229 

9 Уругвай 1187 

10 Испания 1166

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