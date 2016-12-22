Украина опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная Украины опустилась с 29-го на 30-е место, сообщает официальный саййт ФИФА.

На счету нашей команды 804 балла. Команда пропустила вперед сборную Ирана, на счету которой 814 очков.

Это единственное изменение в Топ-30 команд рейтинга за последний месяц.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована в январе 2017-го года.

Рейтинг ФИФА

1 Аргентина 1634

2 Бразилия 1544

3 Германия 1433

4 Чили 1404

5 Бельгия 1368

6 Колумбия 1345

7 Франция 1305

8 Португалия 1229

9 Уругвай 1187

10 Испания 1166