"Интер" выиграл у "Лацио" в единственном матче дня Серии А

В Милане завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" принимал "Лацио" и выиграл с крупными счетом, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 3:0.

Судьба матча решилась во втором тайме, когда миланцы забили все три гола.

Миланцы открыли счет на 54-й минуте, когда гол забил Эвер Банега. Игроку удался красивый удар в ближнюю девятку с дальней дистанции. В начале атаки сначала Брозович поборолся за мяч, потом поборолся за мяч Банега - и пробил по воротам. Спустя две минуты, на 56-й, преимущество миланцев удвоил Мауро Икарди. Кандрева исполнил навес на ближнюю штангу справа, Икарди опередил Де Врея и головой переправил мяч в ворота. А на 65-й минуте счет сделал крупным все тот же Икарди. После навеса со штрафного справа Банега простреливает низом, Икарди отскакивает из гущи игроков чуть назад и в касание бьет низом. Вратарь Маркетти цепляет мяч, но тот все равно залетает в ворота - 3:0.

Матчи с участием "Ромы" и "Наполи" состоятся в четверг, 22 декабря. Лидер чемпионата "Ювентус" и "Милан" проведут свои игры в феврале. В пятницу, 23 декабря, им предстоит очный матч за Суперкубок Италии.