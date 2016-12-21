Вратарь сборной Украины во втором матче подряд пропустил 4 гола

В Малаге состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании в котором "Малага" принимала "Кордобу" и проиграла со счетом 3:4, сообщает официальный сайт турнира.

Учитывая поражение в первом матче со счетом 0:2, "Малага" выбыла из борьбы в турнире.

Все четыре гола пропустил вратарь сборной Украины Денис Бойко.

Это уже второй матч подряд, в котором Бойко пропускат четыре гола. В субботу, 17 декабря, в матче чемпионата Испании "Малага" с украинским голкипером в составе пропустила 4 гола за 10 минут в середине первого тайма от испанской "Севильи". В том матче "Малага" забила в ответ лишь один гол - 1:4.

Всего Бойко пропустил 13 голов в 5 матчах, при этом ему ни разу не удавалось отстоять свои ворота на "ноль".