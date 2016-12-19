У Гусева есть предложения продолжить футбольную карьеру в Турции и США - агент

Экс-полузащитник сборной Украины Олег Гусев, который несколько дней назад покинул киевское "Динамо", может продолжить карьеру в Турции или США, Об этом в интервью газете "Сегодня" сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

"По Олегу мы разговариваем с разными командами. Есть варианты в Америке, Турции. Предпочтение отдадим самому конкретному. Скорее всего, все решится после Нового года. Гусев – тот футболист, которого можно подписывать по одной его странице в Википедии", - заявил агент.

Шаблий также отметил, что Гусев расстался с "Динамо" без конфликта.

"Никаких ссор. Просто у Олега закончился контракт. Он и так провел немало лет в "Динамо". Теперь его ждет новый этап. Он очень благодарен столичному клубу, где к нему относятся как к родному. Это взаимно. Рано или поздно он вернется в "Динамо", но уже в качестве сотрудника клуба", - считает Шаблий.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об уходе Олега Гусева из киевского "Динамо". У полузащитника завершился контракт с клубом, который "Динамо" решило не продлевать.

Гусев также заявил, что не намерен продолжать карьеру в чемпионате Украины.