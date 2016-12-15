Почти 90 процентов футболистов признают существование договорных матчей в Первой лиге

Проведен опрос игроков Первой и Второй лиг, с целью выяснения наиболее актуальных проблем для украинского профессионального футбола и то, насколько они запущены, сообщает Sport Arena.

Проконсультировавшись с экспертами, издание определило 11 самых злободневных вопросов и провело анонимный опрос среди 100 футболистов всех клубов Первой и Второй лиг.

Так, 89 процентов игроков команд Первой лиги и 71 процент Второй лиги считают, что в лигах существуют договорные матчи. Всего в двух лигах договорными могут быть, по мнению игроков, до 20 процентов матчей. 15 процентам игроков (в обоих лигах) предлагали сыграть в таких матчах.

29 процентов игроков сталкиваются с проблемой задержки выплаты заработной платы. а 44 процента - с задержкой выплат премиальных. 54 процента игроков жалуются на проблемы с выполнением клубами иных обязательств, кроме зарплаты, - быт, экипировка, условия жизни и работы. 12 процентам игроков клуб отказывался помогать с лечением после травмы.

12 процентов игроков жалуются на то, что клуб по тем или иным причинам отказывал им в тренировках.

81 процент опрошеных игроков считают, что в лигах есть случаи прямого подкупа арбитров. А 27 процентам известны подобные случаи.

42 процента игроков среди опрошенных полагают, что их лига стоит на месте, 39 - считаю свою лигу развивающейся, 19 - деградирующей.