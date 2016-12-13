Посещаемость чемпионата Украины упала на 14% по сравнению с прошлым сезоном

Посещаемость высшего дивизиона чемпионата Украины по футболу в нынешнем сезоне является рекордно низкой за все 25 лет проведения соревнований, пишет Tribuna.ua.

По итогам 18-ти туров нынешнего чемпионата средняя посещаемость украинской Премьер-лиги составляет 4 296 человек. По сравнению с сезоном этот показатель упал на 14,2%.

Самым посещаемым матчем сезона стала игра первого круга "Шахтер" - "Динамо" в Харькове, на которую пришли 39 677 человек. Антирекорд был установлен на матче 18-го тура "Сталь" - Заря", который состоялся на днепровском стадионе "Метеор" и собрал 150 болельщиков.

После 18 туров лучшая средняя домашняя посещаемость остается у "Динамо" - 10 353 болельщика. Далее следуют "Шахтер" (8 003), "Черноморец" (5 978), "Днепр" (5 659) и "Олимпик" (4 889).