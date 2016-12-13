Суркис похвалил "Динамо" за матч с "Шахтером" и акцентировал внимание на провокациях соперника

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал матч 18 тура Премьер-Лиги "Динамо" - "Шахтер" и рассказал о будущей стратегии клуба, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Я бы не говорил отдельно только про первый тайм, а говорил бы об игре в целом. Мы практически 30 минут играли вдесятером, команда билась и демонстрировала хороший футбол. Мы могли пропустить еще, но могли и забить. Один только Гармаш имел два стопроцентных момента. Игра была хорошая и, уверен, понравилась болельщикам. Естественно, всем нам неприятно, что мы проиграли. Хотелось, чтобы "Динамо" выиграло и сохранило интригу в чемпионской гонке. Но мы должны стойко это переносить, мы должны строить команду.

У нас есть цель и задача - построить хорошую боеспособную команду из наших молодых украинских футболистов, если получится, в ближайшее трансферное окно усилить те позиции, которые Сергей Ребров признает нужным", - отметил Суркис.

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Комментируя игру соперника, президент "Динамо" отметил: "Провокации является следствием того, что они нагнетают обстановку до начала матча. Это их стиль, это их манера игры, их культура поведения. Они привыкли так себя вести. Все понимают, зачем они это делают. Для них киевское "Динамо" - большой раздражитель. Но сегодня наши ребята доказали, что они могут быть стойкими к этому. Естественно, не все выдерживают это напряжение. Я считаю, Мораес не должен был так делать в любом случае. Непозволительно распускать руки на футбольном поле. Но это футбол, эмоции, все хотят выиграть. Сегодня "Шахтер" был сильнее, завтра сильнее окажемся мы".

Как сообщал УНИАН, центральный матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" - "Шахтер" завершился победой донецкой команды со счетом 3:4.