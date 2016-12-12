Роналду стал обладателем "Золотого мяча"
21:16, 12 декабря 2016Футбол
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Португальский форвард "Реала" обошел в голосовании Лионеля Месси, Антуана Гризманна и других игроков.
Криштиану Роналду / Reuters
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в мире футбола. Об этом соо,щило издание France Football, которое является учредителем трофея.
Для Роналду этот "Золотой мяч" стал четвертым в карьере. Ранее он признавался лучшим футболистом мира в 2008, 2013 и 2014 годах.
У форварда "Барселоны" Лионеля Месси остается пять "Золотых мячей".
Напомним, в 2016 году Роналду привел "Реал" к победе в Лиге чемпионов и сборную Португалии к триумфу на Евро-2016.
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