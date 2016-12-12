Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" - самой престижной индивидуальной награды в мире футбола. Об этом соо,щило издание France Football, которое является учредителем трофея.

Для Роналду этот "Золотой мяч" стал четвертым в карьере. Ранее он признавался лучшим футболистом мира в 2008, 2013 и 2014 годах.

У форварда "Барселоны" Лионеля Месси остается пять "Золотых мячей".

Напомним, в 2016 году Роналду привел "Реал" к победе в Лиге чемпионов и сборную Португалии к триумфу на Евро-2016.