Премьер-лига. Динамо - Шахтер - 2:3: видеотрансляция

Сегодня в матче 18-го тура украинской футбольной Премьер-лиги киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

Несмотря на статус гостя, именно "горняки" считаются фаворитом встречи. На данный момент "Шахтер" опережает "Динамо" на десять очков в турнирной таблице и подходит к матчу в отличном настроении - лишь в минувший четверг "горняки" добыли победу над португальской "Брагой" и стали единственной командой Лиги Европы, которая завершила групповой этап, выиграв все поединки.

"Динамо" также очень довольно своим матчем на прошлой неделе - киевляне на своем поле не оставили камня на камне от турецкого "Бешикташа", разгромив его со счетом 6:0. Впрочем, ожидать чего-то подобного в матче с "Шахтером" не стоит, в том числе, из-за нестабильности "Динамо". Киевляне в нынешнем сезоне уже приучили своих болельщиков, что за каждым провалом следует хороший результат, и наоборот.

В турнирном плане "Динамо" критически необходимо обыгрывать "Шахтер", если киевляне весной еще желают побороться за чемпионский титул. В случае же поражения, шансы "бело-синих" защитить "золото" Премьер-лиги сократятся до мизерных, а позиции главного тренера Сергея Реброва в команде станут еще более хрупкими. По сути президент клуба Игорь Суркис получит фактическое обоснование для отставки специалиста, ведь "Динамо", уже провалившееся в еврокубках, окончательно провалит еще и чемпионат.

В первом круге "Шахтер" и "Динамо" играли между собой в Харькове. Это был один из лучших матчей сезона УПЛ, который завершился со счетом 1:1 после голов Олега Гусева и Дентиньо.

Сегодня букмекеры считают фаворитом "Шахтер". На победу "горняков" ставят с коэффициентами до 2,18, а на успех "Динамо" - до 3,88. Ничья оценивается с коэффициентами до 3,50.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется на киевском НСК "Олимпийский" в 19:00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".