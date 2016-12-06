Сотни фанатов устроили беспорядки в центре Киева, есть пострадавшие с ножевыми ранениями (фото, видео)

23:50, 06 декабря 2016
Футбол
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Перед началом матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Бешикташем» возле стадиона «Олимпийский» в Киеве произошла драка фанатов команд.

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В потасовке приняли участие около 300 человек. Десять из них получили ножевые ранения, сообщает UA Football со ссылкой на телеканал «Футбол1».

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Кроме того, за несколько минут до начала поединка беспорядки произошли на трибунах стадиона. Матч был под угрозой срыва из-за взрыва неизвестных веществ. По сведениям некоторых СМИ, бесчинства устроили турецкие фанаты.

Как сообщает "112 Украина", разнимать фанатов приехала Национальная гвардия.

"В столкновения вмешалась Нацгвардия. Они взяли в кольцо фанатов "Бешикташа" и доставили их на стадион. Однако фанаты "Бешикташа" добираются до стадиона и маленькими группами численностью 5-10 человек. Между такими группами вспыхивают маленькие локальные конфликты. Одно из таких столкновений видели возле стадиона. Тогда также профессионально сработали нацгвардейцы. Они разняли фанатов "Динамо" и "Бешикташа", - рассказал корреспондент.

"Двум лицам оказывали помощь. Это травма лица, закрытая черепно-мозговая травма, резаная травма руки. Мы передали их в "скорую", - сообщил командир отряда быстрого реагирования "Красного креста" Станислав Логинов.

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