Киевское "Динамо" заплатило за четыре года 374,5 миллиона гривен налогов

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) обнародовал Информацию об уплате налогов, сообщает Sport.ua.

Согласно официальному письму ФК "Динамо" за подписью первого вице-президента клуба Виталия Сивкова, в целом клубом, как юридическим лицом, и командами, как физическими лицами, уплачено налогов за 2013-2016-й года – 374,5 миллиона гривен (27,5 миллиона долларов).

За последние три года, с 2013-го по 2015-й клуб заплатил 181 миллион гривен налогов. В 2013-м году – 63 миллиона гривен (8 миллионов долларов), в 2014-м – 71 миллион гривен (6 миллионов долларов), в 2015-м – 47 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов).

По прогнозу за 2016-й год клуб заплатит 59 миллионов гривен (2 миллиона долларов). Кроме того, команды клуба самостоятельно уплатили налоги с прочих доходов: 2013-й год – 18,2 миллиона гривен (2,3 миллиона долларов), 2014-й год – 33,8 миллиона гривен (2,9 миллиона долларов), 2015-й год – 54,5 миллиона долларов (2,4 миллиона долларов) и прогноз на 2016-й год – 37 миллиона гривен (1,5 миллиона долларов).

Накануне Espreso TV обнародовал информацию, согласно которой «Динамо», якобы, платит каждому футболисту около 200 тысяч гривен в год. Таким образом, за три года – с 2013 по 2016-й – киевский клуб выплатил своим игрокам 15,4 миллионов гривен официальной зарплаты, из которых в государственный бюджет поступило 2,3 миллиона гривен налогов.

Межу тем, по информации СМИ, самым высокооплачиваемым футболистом Динамо является Андрей Ярмоленко, который зарабатывает от 4 до 5 миллионов евро. Однако при этом, как свидетельствует справка о доходах динамовцев, 27-летний вингер зарабатывает немного больше, чем 200 тысяч гривен в год. Следуя этим данным, зарплата Ярмоленко за 2015 год составила почти 10 тысяч долларов.