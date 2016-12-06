"Динамо" обыграло "Бешикташ" в Юношеской лиге УЕФА

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 6-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором "Динамо" обыграло турецкий "Бешикташ" со счетом 3:1.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Игра проходила с небольшим территориальным и игровым перевесом хозяев поля. Но, в первом тайме, реализовать его украинская команда так и не сумела. На 39-й минуте киевляне вышли вперед. Алексеев выдал пас на ход, Булеца, который стартовал со своей половины поля, прошел по левому флангу и вырезал пас в середину штрафной. Леднев принял мяч, на замахе уложил вратаря и расстрелял фактически пустые ворота - 1:0. Впрочем, уже через 4 минуты, на 43-й, гости сравняли счет. Эзтюрк получил мяч в штрафной, на пятачке разобрался с двумя защитниками и пробил под ближнюю штангу -1:1.

И только во втором тайме киевляне смогли воплотить свое преимущество в счете. На 64-1 минуте Леднев забил победный гол. Янаков в середине поля поборолся сразу с тремя соперниками и сумел отдать пас на левый фланг. Мяч подхватил Михайличенко и навесил на дальний угол вратарской - набежавший Леднев головой вколотил мяч в сетку - 2:1. А спустя девять минут, на 73-й, Михайличенко навесил слева, защитник выбил мяч головой, но точно на Наумца. Тот пробил - в защитника, от которого мяч отскочил на Булецу. Сергей хладнокровно пробил низом в ближний угол - 3:1.

Таким образом, "Динамо" набрало 16 очков в 6 матчах - пять побед и одна ничья, уверенно заняв 1-е место в группе. Команда вышла в плей-офф, 1/8 финала турнира, игры которого состоятся весной 2017 года.