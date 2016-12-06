Экс-форварда "Шахтера" могут признать худшим футболистом чемпионата Италии

Бывший форвард донецкого "Шахтера", а ныне футболист "Милана" Луис Адриано номинирован на условную премию "Золотая урна", сообщает официальный сайт конкурса.

Победителем премии становится худший, по мнению болельщиков, футболист чемпионата итальянской Серии А.

В прежние годы победителями конкурса становились такие знаменитые игроки, как Ривалдо, Кристиан Виери, Рикардо Куарежма, а экс-форвард миланского "Интера" Адриано выигрывал "Золотую урну" трижды.

Напомним, Луис Адриано перешел в "Милан" из донецкого "Шахтера" за 8 миллионов евро. За полтора года в Италии бразилец сумел забить в Серии А лишь четыре гола. В частности, в нынешнем сезоне он появлялся на поле в составе "россо-нери" шесть раз и мячей не забивал.

Главным претендентом на победу в конкурсе является французский полузащитник "Интера" Жоффрей Кондогбиа. Миланский клуб летом 2015 года заплатил за него "Монако" 35 миллионов евро, но заиграть в Италии футболисту не удалось.

На данный момент за Кондогбиа проголосовали 48,2% всех респондентов, на втором месте идет англичанин Равел Мориссон из римского "Лацио" (15,5%), на третьем - Луис Адриано (7,7%).