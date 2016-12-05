ФИФА может снова наказать сборную Украины матчем без зрителей

ФИФА может наказать сборную Украины по футболу проведением одного домашнего матча без болельщиков, сообщает Sport Arena, ссылаясь на информацию телепрограммы "Великий футбол".

Виной тому поведение группы украинских болельщиков во время товарищеского матча в Харькове между сборными Украины и Сербии 15 ноября.

Известная футбольная организация, которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе (FARE), передала в ФИФА материал по матчу Украина - Сербия, зафиксировав грубые нарушения. А уже 27 ноября ФИФА прислала письмо в ФФУ, в котором сообщила, что на основании отчета FARE открыла дисциплинарное дело касательно поведения украинских болельщиков.

В частности, вновь речь идет о проявлении нацизма на трибунах.

Читайте такжеИз-за кучки подонков Харьков снова может потерять футбол - директор сборной Украины"На 88-й минуте матча группа из 100 болельщиков сборной Украины в секторе 13 и 14 прокричали "Зиг Хайль – Рудольф Гесс – Гитлерюгенд — СС". Такой перфоманс сопровождался характерным нацистским приветствием правой рукой. Длительность кричалки – не менее одной минуты", - говорится в отчете FARE.

В отчете FARE есть видефиксация болельщиков, которые выкрикивали нацистские речевки. По этому факту харьковская полиция возбудила уголовное дело, чтобы установить виновников, а Федерация футбола Украины отправит письмо в ФИФА со своей трактовкой эпизодов, чтобы избежать сурового наказания.

Напомним, сборная Украины проводила без болельщиков первый домашний матч в отборочном турнире к ЧМ-2018 против команды Исландии (1:1).