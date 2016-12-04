"Рома" и "Милан" продолжают преследовать "Ювентус" в итальянской чемпионской гонке

Римская "Рома" и "Милан" одержали победы в матчах 15-го тура итальянской футбольной Серии А, сократив свое отставание от туринского "Ювентуса" в турнирной таблице чемпионата до четырех очков.

"Рома" сегодня благодаря голам голландца Кевина Строотмана и бельгийца Раджи Наиннголана победила в столичном дерби римский "Лацио" со счетом 2:0.

"Милан" с трудом обыграл "Кротоне" - 2:1. "Россо-нери" первыми пропустили гол, но смогли за четыре минуты до конца основного времени выйти вперед - отличился форвард Джанлука Лападула.

Напомним, вчера "Ювентус" победил "Аталанту" со счетом 3:1, а в пятницу "Наполи" разгромил миланский "Интер" со счетом 3:0.

Результаты матчей с участием лидеров:

Лацио - Рома - 0:2 (0:0)

Голы: Строотман (64), Наиннголан (77).

Милан - Кротоне - 2:1 (1:1)

Голы: Пашалич (41), Лападула (86) - Фальчинелли (26).

Ювентус - Аталанта - 3:1 (2:0)

Голы: Алекс Сандро (15), Ругани (19), Манджукич (64) - Фрелер (82).

Наполи - Интер - 3:0 (2:0)

Голы: Зьелински (2), Хамшик (6), Инсинье (51).

Положение лидеров:

1. Ювентус - 36;

2. Рома - 32;

3. Милан - 32;

4. Наполи - 28;

5. Лацио - 28;

6. Аталанта - 28.