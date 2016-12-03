Ребров: Погода "Динамо" никоим образом не оправдывает

Главный тренер Динамо Сергей Ребров подвел итог матчу своей команды с Ворсклой (2:2), отметив, что снежная погода в Полтаве не может служить оправданием результату, сообщает SportArena.

В первую очередь наставник Динамо выразил благодарность всем сотрудникам, которые в такую непогоду смогли подготовить газон стадиона в Полтаве к матчу.

«Хочу поблагодарить работников стадона, которые сделали это поле и этот матч. Я видел, что снег сыпал всю ночь, огромная им благодарность. Они свою работу выполнили, мы же — нет. В таких условиях на первое место выходят борьба и концентрация, а у нас в первом тайме ее не было».

По словам Реброва, его команда совершенно провалила первый тайм, по итогам которого, во многом, и сложился итоговый результат.

«Мы проиграли, точнее, сыграли вничью еще в первом тайме, когда не было концентрации, хотя и были моменты. Больше в этом преуспела Ворскла. Кобахидзе все время убегал от защитников, создавал моменты, которые воплотилось в голы, а мы еще в первом тайме в нескольких моментах должны были пропускать».

При этом наставник Динамо отметил различия между полями в Ахтырке, где среди недели киевляне не смогли провести кубковый четвертьфинал против местного Нафтовика, и Полтаве. Качество газона, по мнению Реброва, не является оправданием для него и его подопечных, которые не смогли добыть победу.

«Отличалось ли поле здесь от поля в Ахтырке? Конечно! В Ахтырке мы вышли на лед, там невозможно было играть, а здесь, когда подняли пленку, оказался абсолютно нормальный газон, другое дело, что снег все засыпает, но это нас никоим образом не оправдывает. И пропускает, и забивает вся команда. Мы предупреждаем, что даже когда атакуем, должны думать и об обороне. Мы пропустили два — а могли и больше».

После ничьей в Полтаве Динамо на одно очко приблизилось к Шахтеру. Теперь разрыв между командами составляет 7 очков, но у горняков еще в запасе завтрашний матч 17-го тура против Стали. В итоге, разрыв после тура может составить 10 баллов.