Все футбольные матчи уик-энда и еврокубков на следующей неделе начнутся минутой молчания

Все футбольные матчи игрового уикенда начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках бразильского клуба "Шапекоенсе", сообщает Проспорт со ссылкой на решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Также с минуты молчания стартуют и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе.

"Совет ФИФА согласовал минуту молчания перед каждым матчем выходных. Просим всех игроков надеть черные повязки", – говорится в сообщении.

В результате авиакатастрофы выжило только 6 человек: три человека, два члена экипажа и один журналист. Всего погиб 71 пассажир.