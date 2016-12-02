Все футбольные матчи уик-энда и еврокубков на следующей неделе начнутся минутой молчания
11:54, 02 декабря 2016Футбол
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Футбольный мир продолжает траур по "Шапекоенсе".
"Шапекоэнсе" перед матчем чемпионата Бразилии / Reuters
Все футбольные матчи игрового уикенда начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках бразильского клуба "Шапекоенсе", сообщает Проспорт со ссылкой на решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
Также с минуты молчания стартуют и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе.
"Совет ФИФА согласовал минуту молчания перед каждым матчем выходных. Просим всех игроков надеть черные повязки", – говорится в сообщении.
В результате авиакатастрофы выжило только 6 человек: три человека, два члена экипажа и один журналист. Всего погиб 71 пассажир.
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