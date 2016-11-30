"Барселона" близка к подписанию контракта со Срной - испанские СМИ
Руководство Барселоны очень недовольно игрой Алейша Видаля.
Испанская "Барселона" занимается трансфером правого защитника Шахтера Дарио Срны, сообщает SportArena со ссылкой на AS.
Руководство Барселоны очень недовольно игрой Алейша Видаля и считает, что в одиночку Серхи Роберто не сможет закрыть проблемную позицию в течение всего сезона.
По информации Marca, боссы каталонцев намерены зимой укрепить правый фланг защиты, и в качестве усиления рассматривают капитана "Шахтера" Дарио Срну и защитника итальянского "Ювентуса" Стефана Лихтштайнера.
При этом швейцарец до последнего времени считался приоритетным кандидатом, однако из-за череды травм каталонцы якобы отказались от его подписания, сконцентрировав внимание на Срне, которого клуб пытался подписать еще в последние дни летнего трансферного окна.
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AS пишет, что Срна недоволен нынешним положением "Шахтера", который в течение последних двух сезонов вынужденно играет в разных городах Украины из-за военного конфликта на Донбассе, поэтому также хочет покинуть клуб.
Кроме того, президент "Шахтера" Ринат Ахметов ранее обещал отпустить Срну в "Барселону" бесплатно из-за огромных заслуг хорватского ветерана перед клубом, что также привлекает каталонцев, чей спортивный директор Роберт Фернандес якобы уже вошел в контакт с Срной и его представителями.
AS утверждает, что в течение ближайших недель договоренность по сделке должна быть достигнута, а сам Срна может перейти на "Камп Ноу" уже в январе.
34-летний Дарио Срна выступает за Шахтер с 2003 года и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за донетчан. В текущем сезоне ветеран провел за Горняков 19 матчей во всех турнирах, отличившись голом и семью голевыми передачами.
Действующий контракт Срны с "Шахтером" заканчивается следующим летом.