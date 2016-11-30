"Барселона" близка к подписанию контракта со Срной - испанские СМИ

Испанская "Барселона" занимается трансфером правого защитника Шахтера Дарио Срны, сообщает SportArena со ссылкой на AS.

Руководство Барселоны очень недовольно игрой Алейша Видаля и считает, что в одиночку Серхи Роберто не сможет закрыть проблемную позицию в течение всего сезона.

По информации Marca, боссы каталонцев намерены зимой укрепить правый фланг защиты, и в качестве усиления рассматривают капитана "Шахтера" Дарио Срну и защитника итальянского "Ювентуса" Стефана Лихтштайнера.

При этом швейцарец до последнего времени считался приоритетным кандидатом, однако из-за череды травм каталонцы якобы отказались от его подписания, сконцентрировав внимание на Срне, которого клуб пытался подписать еще в последние дни летнего трансферного окна.

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AS пишет, что Срна недоволен нынешним положением "Шахтера", который в течение последних двух сезонов вынужденно играет в разных городах Украины из-за военного конфликта на Донбассе, поэтому также хочет покинуть клуб.

Кроме того, президент "Шахтера" Ринат Ахметов ранее обещал отпустить Срну в "Барселону" бесплатно из-за огромных заслуг хорватского ветерана перед клубом, что также привлекает каталонцев, чей спортивный директор Роберт Фернандес якобы уже вошел в контакт с Срной и его представителями.

AS утверждает, что в течение ближайших недель договоренность по сделке должна быть достигнута, а сам Срна может перейти на "Камп Ноу" уже в январе.

34-летний Дарио Срна выступает за Шахтер с 2003 года и является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за донетчан. В текущем сезоне ветеран провел за Горняков 19 матчей во всех турнирах, отличившись голом и семью голевыми передачами.

Действующий контракт Срны с "Шахтером" заканчивается следующим летом.