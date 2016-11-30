Матч Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" не состоится

Вследствие неготовности поля стадиона «Локомотив» в Полтаве, матч 1/4-й финала Кубка Украины между «Полтавой» и донецким «Шахтером» отменен, сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

Как указано в официальном рапорте матча, «поле полностью промерзло, шипы бутсов не входят в грунт. Поле представляет опасность для футболистов».

Температура воздуха в Полтаве составляет -10 градусов.

Материалы дела будут переданы в КДК ФФУ для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Как сообщал УНИАН, матч "Полтава" - "Шахтер" должен был состояться на местном стадионе "Локомотив" 30 ноября, в 13.00.