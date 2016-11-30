Матч Кубка Украины "Полтава" - "Шахтер" не состоится
13:17, 30 ноября 2016Футбол
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Встречи «Полтавы» и «Шахтера» помешала погода
Поле в Полтаве не готово к проведению матча / facebook.com/fcshakhtar
Вследствие неготовности поля стадиона «Локомотив» в Полтаве, матч 1/4-й финала Кубка Украины между «Полтавой» и донецким «Шахтером» отменен, сообщает пресс-служба Премьер-лиги.
Как указано в официальном рапорте матча, «поле полностью промерзло, шипы бутсов не входят в грунт. Поле представляет опасность для футболистов».
Температура воздуха в Полтаве составляет -10 градусов.
Материалы дела будут переданы в КДК ФФУ для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
Как сообщал УНИАН, матч "Полтава" - "Шахтер" должен был состояться на местном стадионе "Локомотив" 30 ноября, в 13.00.
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