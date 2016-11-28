Более 80 болельщикам "Динамо" запретили посещать стадионы в Италии

84 болельщика киевского "Динамо" получили запрет на посещение стадионов в Италии, сообщает Tribuna.ua, ссылаясь на Sport People.

Против 12 болельщиков также были открыты уголовные дела, у них было найдено холодное оружие и дымовые шашки.

Ранее, перед матчем Лиги чемпионов "Наполи" - "Динамо", были задержаны 86 украинских болельщиков. Полиция остановила электричку с ними в пригороде Неаполя.

У фанатов "Динамо" обнаружили ножи, файеры, бутылки, камни, регбийные шлемы и другие предметы.

Напомним, накануне матча Лиги чемпионов "Наполи" – "Динамо" двое украинских фанов получили ножевые ранения.

Встрече между "Динамо" и "Наполи" завершился вничью 0:0.